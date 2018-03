Empfehlung - Autofahrerin bei Unfall am Schüttorfer Kreuz schwer verletzt

Schüttorf. Die Autobahn 30 in Schüttorf war am Sonnabendmittag für längere Zeit in Fahrtrichtung Osten voll gesperrt. Grund war ein Verkehrsunfall, an dem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/autofahrerin-bei-unfall-am-schuettorfer-kreuz-schwer-verletzt-228521.html