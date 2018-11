Autofahrer bei Unfall in Samern schwer verletzt

Ein Mann ist am späten Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Samern schwer verletzt worden. Er hatte in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Ein Rettungssanitäter, der zufällig vor Ort war, versorgte den Autofahrer zunächst.