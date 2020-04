/ Lesedauer: ca. 4min Autodisco in Schüttorf feiert gelungene Premiere

Mit einem Hupenkonzert und im Takt der Musik aufflackernden Scheinwerfern wurde am Samstagabend in Schüttorf an der Diskothek „Index“ die erste Auflage einer “Autodisco“ gefeiert. Die Veranstalter erhielten viel positive Resonanz für ihre Event-Idee.