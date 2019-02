Empfehlung - Autobahn 31 nach Unfall stundenlang gesperrt

Schüttorf Einem Trümmerfeld glich die Autobahn 31 am Montagmorgen zwischen dem Schüttorfer Kreuz und der Abfahrt Emsbüren. Zwei Lastwagen und ein Auto waren hier in einen schweren Unfall verwickelt. Nach Angaben der Autobahnpolizei krachte ein Kleinlaster gegen 10.30 Uhr in einen Absicherungswagen. Der Lastwagen der Autobahnmeisterei stand mit einem angekoppelten Warnanhänger auf dem Pannenstreifen einige hundert Meter vor der Abfahrt Emsbüren. Aus ungeklärten Gründen geriet der Klein-Lkw, der vom Schüttorfer Kreuz in Richtung Norden unterwegs war, auf die Standspur. Dort fuhr der Lastwagen in das Fahrzeug der Autobahnmeisterei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/autobahn-31-nach-unfall-stundenlang-gesperrt-283614.html