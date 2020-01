/ Lesedauer: ca. 2min Auto landet in Böschung: Vier Verletzte bei Unfall an A 31

Bei einem Verkehrsunfall an der A 31 sind am Samstagnachmittag laut Polizeiangaben vier Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Ein Auto war an einem Parkplatz bei Suddendorf in die Böschung eines Lärmschutzwalls gefahren.