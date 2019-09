Empfehlung - Erster Kunde an der neuen Tankstelle war ein Pferdewagen

Schüttorf/Nordhorn An seinen ersten Kunden erinnert sich Georg Janning noch ganz genau. Die neue Tankstelle in Schüttorf war gerade eröffnet, als ein Pferdewagen auf das Gelände an der Bahnhofstraße fuhr. „Zum Luft überprüfen“, verrät Georg Janning mit einem Augenzwinkern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/auto-janning-wurde-vor-50-jahren-in-schuettorf-gegruendet-320772.html