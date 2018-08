Australier übersteht Unfall in Schüttorf unverletzt

Schüttorf Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 30 ist am Montagabend hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, war ein 25-jähriger Australier mit seinem Auto in Richtung Niederlande unterwegs. Den Angaben zufolge verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, als er von der tief stehenden Sonne geblendet worden ist. Das Auto geriet ins Schleudern und prallte in die Leitplanken. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro. Die A 30 war in Richtung Niederlande für rund eine Stunde gesperrt. jo/hlw