Ausschuss gibt Grünes Licht für Bauvorhaben in Schüttorf

Das Lohnunternehmen Ede will sich in Schüttorf erweitern und an der Nordhorner Straße soll ein Neubau des K+K-Marktes erfolgen. Der Planungs- und Umweltausschuss der Samtgemeinde Schüttorf hat am Montag hierfür den Weg bereitet.