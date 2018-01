Empfehlung - Ausbau der Krähenfurt startet nächste Woche

Schüttorf. Die Baustelle für die Erschließung des ersten Bauabschnitts der Krähenfurt wird in der nächsten Woche eingerichtet. Als Erstes soll die Entwässerung des Wohngebietes angegangen werden. „Wir werden in die Wendehämmer durch Entlastungskanäle Richtung Osten entwässern“, erläutert Daniel Kloth von der zuständigen Ingenieurgemeinschaft Flick. Langfristig soll darüber hinaus ein Regenrückhaltebecken geschaffen werden, aus dem dann in die Vorfluter weiter abgeleitet wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/ausbau-der-kraehenfurt-startet-naechste-woche-223114.html