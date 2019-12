Empfehlung - Aufmerksamkeit für „Standpunkt gegen Rechts“ in Schüttorf

Schüttorf In Schüttorf gibt es den sogenannten „Standpunkt gegen Rechtsextremismus“ – eine kleine Betonplattform in der Nähe der Innenstadt, auf der man seinen Unmut gegen die rechte Szene äußern kann. Die Idee dazu kam vor zwölf Jahren einer Gruppe von Jugendlichen aus dem Schüttorfer Jugendzentrum „Komplex“. Sie organisierten einen Betonring und Sponsoren, um den „Standpunkt“ zu ermöglichen. Am Samstagnachmittag trafen sich ehemalige Mitglieder der Gruppe zu einer Putzaktion, um die Installation aufzupolieren und interessierte Passanten deren Hintergrund zu informieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/aufmerksamkeit-fuer-standpunkt-gegen-rechts-in-schuettorf-332583.html