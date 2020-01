Empfehlung - Auf den Spuren des „Operettenkönigs“ im Schüttorfer Theater

Schüttorf Totenstille herrscht im nahezu vollbesetzen Saal des Theaters der Obergrafschaft für lange 30 Sekunden. Die Masse schweigt, bevor der Applaus erschallt, – immer und immer wieder, zuletzt in rhythmischen Wellen vom stehenden Publikum. Der Applaus am Ende dieses Theater-Sonntagabends gilt Jörg Schüttauf in der Rolle des Paul Abraham, Susanne Bard als seine Gattin Sarolta (auf Deutsch „Charlotte") Feszelyi, die so nebenbei auch Stewardess, Sekretärin, Krankenschwester oder Prostituierte mimt, und Jens-Uwe Günther, dem Mann am Klavier, ohne das es den „Operettenkönig" gar nicht gäbe. Das Schicksal des jüdischen Musikers, Komponisten und Dirigenten Paul Abraham aus Ungarn ist historisch belegt, so wie es Dirk Heidicke für die Bühnenversion beschreibt: Er erzählt vom Leben und Siechtum des meisterhaften Komponisten Paul Abraham, dessen Begabung und seinem kometenhaften Aufstieg in den 1930er-Jahren in Berlin. Der Aufstieg steigt ihm zu Kopf. Als Musiker ist er ruhe- und rastlos. Abraham kauft sich eine Villa in Berlin, dirigiert seine ausverkauften Operetten „Viktoria", „Die Blume von Hawai", „Ball im Savoy". Er lädt zu rauschhaften Partys ein, verfällt in einen Kaufrausch und sucht Zerstreuung in Spielcasinos und Bordellen. Dort steckt sich jener Musiker, der aus Angst vor Bakterien ständig feine weiße Handschuhe trägt, mit Syphilis an.(...)