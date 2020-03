Empfehlung - Audi überschlägt sich auf Autobahn 30 bei Schüttorf

Schüttorf Am Dienstagvormittag hat sich ein Audi A8 im Schüttorfer Kreuz mehrfach überschlagen, nachdem er einen BMW gerammt hatte. Der Audi war gegen 9 Uhr aus Richtung Niederlande kommend in Richtung Osnabrück unterwegs. Aus noch nicht näher bekannten Gründen ist er im Schüttorfer Kreuz in Höhe der Autobahnauffahrt auf einen BMW aufgefahren. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/audi-ueberschlaegt-sich-auf-autobahn-30-bei-schuettorf-346528.html