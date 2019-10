Empfehlung - Architektenwettbewerb für Soziokulturelles Zentrum

Schüttorf Während seiner letzten Sitzung im September hat der Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur und Integration des Rates der Stadt Schüttorf empfohlen, einen Architektenwettbewerb in die Wege zu leiten. Den endgültigen Beschluss soll der Verwaltungsausschuss spätestens am 22. Oktober fassen. Wie der Auslobungstext ausfallen könnte, erläuterte dem Ausschuss Christofer Angeler von der Agentur für Projektmanagement Vollmer-Angeler in Köln. Der Wettbewerb soll europaweit ausgeschrieben werden. Letztendlich sollen aus dem Verfahren acht Teilnehmer übrig bleiben, die Entwürfe vorlegen. Die vier ansprechendsten Entwürfe, zwei von auswärtigen Bewerbern und zwei von Architekturbüros aus Schüttorf, kommen in die engere Wahl. Das Preisgericht besteht aus neun Preisrichtern. Fünf von ihnen müssen fachkundig, zum Beispiel Architekten sein, vier sollen von Verwaltung und/oder Fraktionen gestellt werden. Ohne Stimmrecht können sich die Fraktionsvorsitzenden, ein Vertreter der Bürgerinitiative und ein Vertreter des Vereins Unabhängiges Jugendzentrum beteiligen. Ende März soll das Preisgericht tagen, damit die Vergabe des Planungsauftrags noch vor der Sommerpause 2020 erfolgen kann. Mit einem Baubeginn wird für den Sommer 2021 gerechnet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/architektenwettbewerb-fuer-soziokulturelles-zentrum--322412.html