Empfehlung - Anbau für die Kita „Pfefferkörner“ in Samern?

Schüttorf. Um den Bedarf an Plätzen für Kindertagesstätten in der Samtgemeinde Schüttorf zu decken, könnten schon bald Bauarbeiter nach Samern kommen. Die Kindertagesstätte „Die Pfefferkörner“ soll laut Verwaltungsvorschlag kurzfristig einen Anbau erhalten. In der 5. Sitzung des Jugend-, Sport-, Kultur- und Integrationsausschusses am 26. April beraten die Schüttorfer Politiker darüber.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/anbau-fuer-die-kita-pfefferkoerner-in-samern-233007.html