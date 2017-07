Empfehlung - Ampel in Schüttorf zeigt seit April zu oft Rot

Schüttorf. Wer in Schüttorf über die Ampelkreuzung Graf-Egbert-Straße, Salzberger Straße, Weidenstraße fahren will, muss derzeit längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Nach Informationen der zuständigen Landesstraßenbaubehörde in Lingen sind dort die Kontaktschleifen im Boden defekt, die die Ampelschaltung regeln. „Wenn die Spurrillen in der Straße zu tief sind, dann funktionieren die Kontaktschleifen nicht mehr", sagt Behördenleiter Klaus Haberland auf GN-Anfrage. Als Alternative würden in solchen Fällen Kameras auf der Ampelanlage installiert, die dann die Steuerung regeln. Noch ist vor Ort allerdings nichts passiert – obgleich das Problem schon seit Längerem bekannt ist, wie der Schüttorfer CDU-Vorsitzende Stefan Niehaus berichtet. „Das Problem wurde erstmals in der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses der Samtgemeinde am 24. April dieses Jahres von der Politik an die Verwaltung herangetragen. Seitdem gab es dazu mehrfach Nachfragen der Stadtratsmitglieder im Verwaltungsausschuss der Stadt", sagt Niehaus. Die Verwaltung habe das Problem mehrfach weitergegeben.(...)