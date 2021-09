Alter Bentheimer Weg: Kleine Änderungen in der Bebauung

Der Vorentwurf zum B-Plan-Verfahren „Wohnquartier Alter Bentheimer Weg“ ist überarbeitet worden. Die Stichstraße endet jetzt im Süden in einem Wendehammer. Dreigeschossig sollen nur die beiden Gebäude im Norden gebaut werden dürfen. Das Gebäude im Osten (drittes von unten auf der rechten Seite) war ursprünglich dreigeschossig geplant (plus Staffelgeschoss) und darf jetzt nur noch in zweigeschossiger Bauweise (plus Staffelgeschoss) gebaut werden. Zeichnung: Klaus Heiny