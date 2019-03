Empfehlung - Heimatverein will alte Schätze für alle zugänglich machen

Schüttorf Der Heimatverein Samtgemeinde Schüttorf bekommt mehr Platz. Im Bürgerzentrum „Alte Kirchschule“ kann der Heimatverein in Zukunft weitere Räumlichkeiten im Keller nutzen. „Wir freuen uns, dass die Stadt uns diese Möglichkeit gibt“, sagt der Vorsitzende Gerd-Ludwig Hienz. In den kommenden Wochen soll entschieden werden, wie der zusätzliche große Raum genutzt werden könnte. Dafür machte der Heimatverein in der vergangenen Woche auch eine Bestandsaufnahme auf dem Hof Schulze-Holmer in Samern. Das denkmalgeschützte Hofensemble, das 2011 aufwendig saniert wurde, dient dem Heimatverein als Ausstellungs- und Lagerfläche.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/alte-schaetze-fuer-alle-zugaenglich-machen-288796.html