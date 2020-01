Empfehlung - Alte Gebäude weichen neuem Dorfladen in Ohne

Ohne Die Nebengebäude waren am Donnerstag bereits komplett abgeräumt und auch an dem Haupthaus, in dem Klaus Lamann früher einen Laden und anschließend einen Getränkemarkt betrieben hatte, nagte bereits der Bagger. Zwei Bierfässer und ein altes Firmenschild erinnern noch die frühere Bestimmung des Ortes. Bis 2010 betrieb Klaus Lamann dort seinen Getränkehandel, bis Ende 2016 wohnte die Familie noch in dem Haus. Danach war der zentrale Ort in der Gemeinde, der auch mehrere Jahre den Heimatverein beherrbergte, verwaist und wartete auf eine neue Bestimmung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/alte-gebaeude-weichen-neuem-dorfladen-in-ohne-341359.html