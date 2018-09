Empfehlung - AfD empört über Demonstranten in Schüttorf

Schüttorf Der Kreisverband Ems-Vechte der AfD zeigt sich in einer Pressemitteilung empört über das Verhalten der Demonstranten vor der Partei-Veranstaltung in Schüttorf. Der Kreisvorstand bezeichnete das Auftreten der Demo-Teilnehmer als „impertinente Aufdringlichkeit“. Zudem sahen sie die Demonstration nicht als „friedlich“ an: „Die Demonstranten beschallten den Veranstaltungsraum durchgehend mit Musik in Discolautstärke. Sie schlugen immer wieder gegen die Fenster und klebten hingeschmierte Provokationen auf Pappschildern an“, heißt es unter anderem in der Pressemitteilung. Mehrere Exemplare des AfD-Parteiprogramms seien im Hof verbrannt worden. Weiterhin beschwert sich der Kreisverband, dass die Veranstaltung durch das Wegräumen der Stühle behindert worden sei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/afd-empoert-ueber-demonstranten-in-schuettorf-248865.html