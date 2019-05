Adlerschützen freuen sich aufs „Fest des Jahres“

Am letzten Wochenende im Mai feiern die Adlerschützen aus Schüttorf ihr „Fest des Jahres“. Los geht es am Freitag, 24. Mai mit dem Seniorenabend, den Schlusspunkt bildet am Montag die Auslosung der Tombola.