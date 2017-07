„A.C.A.B.“ an Garage in Schüttorf gesprüht

gn/hi Schüttorf. Einen größeren Schaden haben Graffiti-Sprayer in Schüttorf angerichtet. Nach Polizeiangaben beschmierten sie eine Garage an der Jahnsporthalle und eine weitere an der evangelischen Grundschule. Eine Wand wurde mit den Buchstaben „A.C.A.B.“ besprüht, dies ist die Abkürzung der englischsprachigen Parole „All Cops are Bastards“. Die Schmierereien müssen der Polizei zufolge zwischen dem 21. und dem 24. Juli gesprüht worden sein. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05922 9800 bei der Polizei in Bad Bentheim zu melden.

