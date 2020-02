Empfehlung - Abrissarbeiten an Textilruine haben begonnen

Schüttorf An der Salzberger Straße in Schüttorf ist seit Mittwoch der Abrissbagger an der Arbeit, um die Ruine der ehemaligen Textilfabrik Gathmann und Gerdemann abzureißen. „Wir freuen uns als Stadt sehr, dass es hier endlich losgeht“, sagt Bauamtsleiter Dieter Salewski auf GN-Anfrage. Schon seit zwei Jahren arbeitet das G&M Planungs- und Bauberatungsbüro aus Samern darauf hin, eine Baugenehmigung zu erhalten, um auf dem Gelände ein Achtfamilienhaus zu errichten, berichtet Karl-Robert Günther von G&M. Lange Zeit habe es Diskussionen mit dem Denkmalschutz gegeben. „Doch das Gebäude ist abbruchreif“, sagt Günther. Aus Sicherheitsgründen war zuletzt der Zugang untersagt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/abrissarbeiten-an-textilruine-haben-begonnen-343201.html