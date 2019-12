Empfehlung - 90 Jahre und immer noch aktiv: Giesela Böhm aus Suddendorf

Schüttorf Dem Ehrenamt kommt in unserer Gesellschaft eine besondere Bedeutung zu. Das ist auch beim Diakonischen Dienst in der Obergrafschaft nicht anders: Insgesamt 55 freiwillige Helferinnen und Helfer sind in den Pflegeeinrichtungen in Schüttorf, Bad Bentheim und Gildehaus im Einsatz. Eine von ihnen ist Giesela Böhm aus Suddendorf. Seit nunmehr drei Jahrzehnten engagiert sie sich im Annaheim in Schüttorf. Am heutigen Mittwoch feiert sie ihren 90. Geburtstag – doch ans Aufhören denkt sie noch nicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/90-jahre-und-immer-noch-aktiv-giesela-boehm-aus-suddendorf-334087.html