Empfehlung - 84 Starter meistern den Schüttorfer Fietsen-Parcours

hd Schüttorf. Für die Teilnehmer war das Fahrrad-Endturnier des ADAC Weser-Ems in der Schüttorfer Vechtehalle am vergangenen Sonntag schon eine Herausforderung. Vor fast voll besetzten Zuschauerrängen hatten alle Teilnehmer den neuen Parcours in einer Halle noch nie gefahren. Trotzdem gab es von 84 Startern, die aus dem gesamten ADAC Weser-Ems-Gebiet angereist waren, 16 fehlerfreie Fahrten. Sehr gut schnitten dabei die Grafschafter Teilnehmer ab.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/84-starter-meistern-den-schuettorfer-fietsen-parcours-211544.html