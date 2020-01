Empfehlung - 80 Freiwillige entsorgen Schüttorfer Weihnachtsbäume

Schüttorf Als am Samstagmorgen Treckermotoren in Schüttorf aufbrummten, verabschiedeten sich viele Familien endgültig von der Weihnachtszeit – zumindest bis zum nächsten Winter. So wie in allen Kommunen der Grafschaft, waren am Samstag Ehrenamtliche von Kirchengemeinden, Vereinen, Feuerwehren oder THW unterwegs, um gegen eine Spende die Weihnachtsbäume der Bürger abzuholen und fachgerecht zu entsorgen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/80-freiwillige-entsorgen-schuettorfer-weihnachtsbaeume-339084.html