8. Berufserkundungstag startet in Wietkamphalle

Schüler und Wirtschaft gehen am 6. November in der Wietkamphalle in Schüttorf miteinander auf Tuchfühlung: Die Organisatoren sehen im Berufserkundungstag eine Möglichkeit zur beruflichen Orientierung sowie, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.