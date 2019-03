79-Jähriger gerät in Leitplanke auf A30 bei Schüttorf

Schüttorf Ein 79-jähriger Niederländer ist am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr in die Leitplanke auf der Autobahn 30 in Höhe Schüttorf geraten. Er blieb unverletzt, an seinem Renault Traffic entstand Totalschaden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr er die Autobahn in Richtung Niederlande, als ihn ein anderes Auto überholte. Der Fahrer erschrak daraufhin und riss das Lenkrad nach rechts. Er stieß gegen die Leitplanke, die beschädigt wurde.