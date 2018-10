6605 Euro an Schüttorfer Kindergärten und Stiftung gespendet

Das erste Mal gab es in Schüttorf in diesem Jahr das „Schinkenspe(c)takel“. Besonders beliebt waren die Verkostungen und die Betriebsbesichtigungen. Das Geld, das hierbei zusammenkam, haben die Firmen Klümper und Tulip nun an Kindergärten gespendet.