Schüttorf Mit einer Aktion für Toleranz, Vielfalt und Demokratie reiht sich die Stadt Schüttorf – wenn auch zeitlich verzögert – ein in die Liste der Städte, die für dieselben Werte demonstrativ „leuchteten“. Rund 400 Schüttorfer folgten dem Aufruf der Ratsfraktionen, Kirchengemeinden, Vereinen und Verbänden auf den Platz vor dem historischen Rathaus, um ebenfalls ein Zeichen zu setzen. „Ein Zeichen dafür, dass Schüttorf bunt und offen ist“, wie es Bürgermeister Jörn Tüchter formulierte. Er hielt eine Rede, gemeinsam formuliert von den Ratsgruppen und stellvertretend für Politik und Verwaltung. „In unserer Stadt darf jeder denken und sagen, was er will, solange es rechtskonform ist“ und „Migration ist ein Bestandteil der Schüttorfer Geschichte“ hieß es in seinem Wortbeitrag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/400-schuettorfer-setzen-zeichen-fuer-toleranz-und-vielfalt-266497.html