Empfehlung - 40 Verfahren nach Großkontrolle rund ums Schüttorfer „Index“

Schüttorf Rund um die Diskothek „Index“ in Schüttorf war in der Nacht zu Sonntag noch mehr los als üblich: Beamte der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, des Grenzüberschreitenden Polizeiteams und der Bereitschaftspolizei Oldenburg hatten dort von 23.30 bis 8 Uhr eine Großkontrolle durchgeführt. Das Ergebnis: Mehr als 40 Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Außerdem wurden von zwölf Autofahrern Blutproben genommen und zwei Führerscheine sichergestellt. „Zwei ausländische Verkehrsteilnehmer durften ihren Weg erst fortsetzen, nachdem sie eine Sicherheitsleistung erbrachten“, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/40-verfahren-nach-grosskontrolle-rund-ums-schuettorfer-index-327501.html