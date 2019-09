Empfehlung - 40 Spielleute aus der Region machen gemeinsam Musik

Ohne/Haddorf Vor einigen Tagen wurde es in der Halle des Schützenvereins Ohne-Haddorf musikalisch. Der Regionalmusikverband Emsland/Grafschaft Bentheim lud in diesem Jahr erstmals zu einem Spielleutetreffen in die Grafschaft Bentheim ein. Der Einladung folgten knapp 40 Musiker aus unterschiedlichen Spielmannszügen der Region. An diesem Tag wurden gemeinsam neue Musikstücke erarbeitet und gespielt. Die Auswahl der Musiktitel reichte von klassischer Marschmusik bis hin zu moderner Spielleuteliteratur.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/40-spielleute-aus-der-region-machen-gemeinsam-musik-319353.html