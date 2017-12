39-Jähriger im „Index“ schwer verletzt

gn Schüttorf. Am Sonntagmorgen ist es in der Diskothek Index in Schüttorf zu einer Körperverletzung gekommen, teilte die Polizei am Freitag danach mit. Ein 39-jähriger Mann wurde dabei von einem bislang unbekannten Täter schwer verletzt. Das Opfer hatte zwischen 4.30 und 5 Uhr die sogenannte Schlagerküche verlassen. Dort wurde der Mann von einem harten Gegenstand am Hinterkopf getroffen.

Er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden und wurde dort stationär aufgenommen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05922 9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.