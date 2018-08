Empfehlung - 31-Jähriger erleidet Rauchgasvergiftung in Ohne

Ohne Ein offenes Feuer konnten die Einsatzkräfte gegen 1.30 Uhr in der Nacht zu Donnerstag in dem Haus in Ohne nicht entdecken. „Es roch aber nach Rauch, ein Heimrauchmelder hatte Alarm geschlagen“, teilte ein Sprecher der Polizei Nordhorn auf GN-Anfrage mit. Wie sich herausstellte, kam aus dem Backofen der Wohnung Rauch. „Der 31-jährige Bewohner hatte sein Essen im Backofen vergessen“, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die Einsatzkräfte brachten ihn mit einer Rauchgasvergiftung in Sicherheit. Es kam zu keinerlei Schäden an Gebäude und Wohnung. Nachdem sämtliche Raume gelüftet wurden, konnte der 31-Jährige zurück in seine Wohnung. Die Feuerwehren aus Schüttorf und Ohne waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. fsu(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/31-jaehriger-erleidet-rauchgasvergiftung-in-ohne-248277.html