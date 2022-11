30. Pluspunkt-Weihnachtsmarkt in Schüttorf ab 26. November

Am Samstag, 26. November, von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag, 27. November, von 14 bis 18 Uhr erwarten euch wieder unzählige Stände mit Kunsthandwerk, leckeren selbstgemachten Köstlichkeiten von Pralinen, Marmeladen, Waffeln, Reibekuchen, Plätzchen zu türkischen Spezialitäten sowie Getränken und anderen Speisen. Der Nikolaus erwartet die Kleinsten am Sonntag gegen 15 Uhr.

Der Pluspunkt Schüttorf lädt die Kleinen zur kostenlosen Fahrt im historischen Karussell ein und es gibt ein buntes musikalisches Rahmenprogramm auf der großen Bühne. (Musikverein Schüttorf, Männergesangsverein, Voices & More, Vechtetal Musikanten).

Für spielfreudige Besucher haben wir uns etwas Neues einfallen lassen; Eisstockschießen für Familien, Clubs oder Arbeitskollegen. Die Anmeldung dazu erfolgt im Vorfeld über das Pluspunkt Büro während der regulären Öffnungszeiten persönlich oder telefonisch unter 05923 9884684.