Empfehlung - 30 Jahre Index in Schüttorf: Tinder statt Disco

Schüttorf Es ist „Tanzpalast, Großraumdiskothek und Ausgehzentrum für die Jugend und alle Junggebliebenen“ in einem, wirbt ein Anzeigentext in den GN für die Neueröffnung des Index am 4. November 1988. Unter anderem mit 12 Theken, 100 Quadratmetern Tanzfläche, einer „aufwendigen Musik- und Lichtanlage“, einer „Oldie-Bar“ im Keller und Nebelmaschine hinter der Bühne öffnet die Diskothek auf einer Gesamtfläche von rund 1200 Quadratmetern an jenem Wochenende die Türen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/30-jahre-index-in-schuettorf-tinder-statt-disco-263983.html