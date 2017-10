24-Jähriger tritt 40-Jährigen krankenhausreif

gn Schüttorf. Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am frühen Sonntagmorgen um 4.50 Uhr vor einer Gaststätte in der Windstraße in Schüttorf, teilte die Polizei am Montag mit. Nach vorangegangenen Streitigkeiten soll ein 24-jähriger Mann einem 40 Jahre alten Schüttorfer zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Anschließend soll er den Mann zu Boden gebracht und mit seinen Füßen auf den Kopf des Opfers eingetreten haben. Der 40-Jährige wurde dadurch schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zum Nordhorner Krankenhaus gebracht werden. Der Täter war zum Tatzeitpunkt mit 0,32 Promille leicht alkoholisiert.