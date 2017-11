23-Jähriger in Schüttorf verprügelt

gn Schüttorf. Ein 23- jähriger Mann aus Emsbüren wurde nach Angaben der Polizei am Sonntag um 1.35 Uhr an der Färberstraße in Schüttorf von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen und zusammengeschlagen. Der 23-Jährige hatte zunächst auf dem Parkplatz bei K+K einen Streit mit einer jungen Frau. Nachdem die junge Frau den 23-Jährigen zu Boden schubste, kamen zwei Männer dazu und prügelten auf ihn ein. Sie ließen erst von ihm ab, als ein Auto vorfuhr und vier Passanten ihm halfen. Die beiden Männer und die junge Frau flohen in Richtung Innenstadt. Einer der Männer trug eine rote Jacke. Der 23-Jährige erlitt Verletzungen an beiden Ellenbogen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05922 9800 bei der Polizei in Bad Bentheim zu melden.

