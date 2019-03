20 Jugendliche probieren neue Sportarten in Schüttorf aus

Außergewöhnliche Sportarten haben am Sonntag rund 20 Teilnehmer in Schüttorf erlebt. Das „Jump“-Team des CVJM Gießen stellte sie in der Wietkamphalle vor, der CVJM Isterberg und die reformierte Jugend in Schüttorf organisierten die Veranstaltung.