Empfehlung - 19-jähriger Autofahrer prallt gegen Baum bei Samern

Samern Ein 19-jähriger Autofahrer ist am späten Montagnachmittag mit seinem Ford Ka auf der Ohner Straße in Samern verunglückt. Der junge Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in das Krankenhaus nach Rheine gebracht. Nach Angaben der Polizei hat der Fahrer auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto schleuderte in den Seitenraum und prallte gegen einen Baum. Die Feuerwehren aus Ohne und Schüttorf sicherten die Unfallstelle ab. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/19-jaehriger-autofahrer-prallt-bei-samern-gegen-baum-275237.html