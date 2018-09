17-jähriger Rollerfahrer in Samern schwer verletzt

Samern Ein 17-jähriger Rollerfahrer ist Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Salzbergener Straße in Schüttorf schwer verletzt worden. Der 20-jährige Fahrer eines Transporters hielt vor der Auffahrt auf die A 31 an, um den Rollerfahrer passieren zu lassen. „Dann rutschte er mit dem Fuß von der Kupplung ab, sodass sich der Transporter in Bewegung setzte und den Roller erfasste“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 17-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.