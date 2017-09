125 Jahre CVJM Isterberg: Graffiti und bunte Gesichter

Der CVJM Isterberg hat mit dem „Teens- und Kids-Day“ die Feierlichkeiten anlässlich seines 125-jährigen Jubiläums abgeschlossen. Am Vereinshaus am Laudiek gab es am Wochenende für die Kinder ein Programm mit verschiedenen Workshops.