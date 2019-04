Empfehlung - 10.000 Euro für Feuerwehrnachwuchs in Samtgemeinde Schüttorf

Schüttorf Die Jugendfeuerwehren in der Samtgemeinde Schüttorf können sich über eine Spende über 10.000 Euro freuen. Die Summe stellte die Wirtschaftsvereinigung „Wirtschaftsstandort Schüttorf“ (WiSeV) den drei Nachwuchsorganisationen in der Samtgemeinde zur Verfügung. Nach den beiden Jugendfeuerwehren in Schüttorf und Isterberg gibt es seit rund sechs Wochen auch in der Gemeinde Ohne aktiven Feuerwehrnachwuchs. „So eine hohe Spende bekommen wir nicht alle Tage. Das ist wirklich etwas Besonderes“, hoben die Vertreter der Schüttorfer Feuerwehr bei der Spendenübergabe bei der Firma Utz hervor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/10000-euro-fuer-feuerwehrnachwuchs-in-samtgemeinde-schuettorf-290209.html