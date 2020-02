Empfehlung - 100. Chor-Geburtstag wirft seine Schatten voraus

Schüttorf Beim Gemischten Chor Schüttorf wirft ein großes Jubiläum bereits seine Schatten voraus. Im kommenden Jahr feiert der Schüttorfer Chor sein 100-jähriges Bestehen. „Das Jubiläum im nächsten Jahr ist schon in Planung und soll ein besonders Highlight werden", berichtete der Vorsitzende Heinz-Arno Kupfer bei der Jahreshauptversammlung des Chores in der Mensa der Schüttorfer Oberschule. Heinz-Arno Kupfer wird den Gemischten Chor auch im Jubiläumsjahr führen. Bei der Versammlung wurde der Schüttorfer einstimmig für die kommenden drei Jahre als Vorsitzender wiedergewählt. Dabei kann er auf ein bewährtes Team setzen. 2. Vorsitzende und Schriftführerin bleibt Ida Schepers, die Funktion der Kassenwartin hat weiterhin Gitta Selhorst inne. Notenwartin ist Gertrud Bavinck. Außerdem gehören Herma Rottmann und Angelika Zimmermann dem Vorstand als Beisitzerinnen an.