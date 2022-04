Zweirad Elferink neu an der Ziegeleistraße 1 angesiedelt

Uelsen Um den aktuellen Anforderungen im Bereich Zweirad, Stichwort „Neue Mobilität“, gerecht zu werden, benötigte der Uelsener Meister- und Ausbildungsbetrieb Zweirad Elferink nach über 25 Jahren größere Räumlichkeiten. In dieser Woche erfolgte der Umzug vom Loarbergsweg an die Ziegeleistraße, und am heutigen 1. April wurde die Eröffnung gefeiert.

Auf einer Fläche von mehr als 1000 Quadratmetern bieten Inhaber Manfred Elferink und sein gut ausgebildetes Team neben dem Werkstattbereich eine breitgefächerte Produktpalette und umfangreiche Serviceleistungen an.

Zusätzlich zum Angebot an E-Bikes gehören natürlich auch die Themen Gravel, MTB, Rennrad, Trekking-, City- und Kinderräder ins Portfolio der Firmenphilosophie. Unter dem schon genannten Motto „Neue Mobilität“ spielen Lastenräder eine immer größere Rolle. Zweirad Elferink hält hier die Marken Carqon, Babboe, CA-GO, Gazelle und Johannsson bereit. Ebenfalls an Bedeutung gewinnen die Bereiche Fahrrad-Leasing und Finanzierung (0%-Aktion). Abgerundet wird das Ganze durch ein mehr als ausreichendes Angebot an Zubehör und Helmen, unter anderem von Abus und KED.

Weitere Infos auf: www.zweirad-elferink.de