Zwei Neue bei Opel Hindriks in Veldhausen

Veldhausen Gleich zwei neue Opel-Modelle präsentiert das Autohaus Hindriks an der Georgsdorfer Straße 18 in Veldhausen. Am Samstag, 7. Mai, können die Kunden von 10 bis 16 Uhr den neuen Opel Astra und den Opel Grandland in Augenschein nehmen und sich über die technische Entwicklung informieren. Selbstverständlich ist zusätzlich die gesamte Opel-Fahrzeugpalette zu sehen. Außerdem bietet Opel Hindriks eine große Auswahl an Gebrauchtwagen vieler Fabrikate.

Die Besucher haben Gelegenheit, sich bei Kaffee und Kuchen, kühlen Getränken und Leckerem vom Grill zu stärken. Der Erlös des Verkaufs geht an den Unterstützungsverein „Cajarmarca Peru“ und an die Ukraine-Hilfe.

Während sich die Eltern über die neuesten Modelle und die modernen Antriebsvarianten informieren, können sich die Kinder nach Herzenslust auf der Hüpfburg austoben und sich schminken lassen. www.opel-hindriks.de