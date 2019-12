Zuwachs im Maklerteam von Poll Immobilien

Nordhorn Mit Jannik Lampen umfasst sein Team nun acht Personen. Lampen ist in Nordhorn aufgewachsen, Bankkaufmann und qualifizierter Immobilienmakler (IHK). Er ist Ansprechpartner für Kunden in Nordhorn, Klausheide, Neuenhaus, Veldhausen und Wietmarschen. Georg Pauling und sein Team beraten Eigentümer und Suchkunden professionell und zuverlässig vom Erstgespräch bis zum Abschluss. Spezialisiert sind sie auf die Vermittlung von Immobilien in bevorzugten Lagen.

Pauling führt auch einen zweiten Shop in Bad Bentheim und ist Experte für das Thema Leibrente. Mehrfach wurde er von der Zeitung „Welt“ als Testsieger unter den Maklern vor Ort ausgezeichnet. Jannik Lampen ist in der Nordhorner Geschäftsstelle am Europaplatz zu erreichen unter Telefon 05921 7139930. www.von-poll.com/de/