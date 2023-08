Zentrallager wird 50 Jahre alt

Vor 50 Jahren entstand das Zentrallager an der Emslandstraße 35 in Emlichheim. Dieser runde Geburtstag wird mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 19. August, von 11 bis 18 Uhr gefeiert.

Die Idee, die die Genossenschaften Ringe und Laar 1973 zur Gründung des Zentrallagers bewegt hatte, ist eigentlich sehr simpel: Erhielten die Landwirte bis dahin den Dünger für ihre Felder noch in unhandlichen 50-Kilogramm-Säcken, hatten sie nun die Möglichkeit, die gängigsten Einzel- und Volldünger in loser Form günstiger und bequemer zu laden. Gründungsmitglieder waren ferner die Genossenschaften Biene-Twist, Wilsum und Wielen.

1977 folgte die Erweiterung um das Heizöl- und Dieselgeschäft. Nun schlossen sich auch die Genossenschaften Uelsen, Georgsdorf und Veldhausen an.

Ein „Meilenstein“ war 1984 sicherlich der Bau einer modernen Dünger-Mischanlage , die in 2004 noch einmal erweitert und umgebaut wurde.

Damit ist das Zentrallager in der Lage, Nährstoffzusammensetzungen selber herzustellen, damit jeder Schlag und jede Frucht individuell gedüngt werden kann.

Am Tag der offenen Tür können sich alle Interessierten informieren. Daneben gibt es ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Unter anderem ist das mobile Klassenzimmer der Landjugend Emlichheim vor Ort. Die Schlepperfreunde Emlichheim zeigen ihre Oldtimer.

Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und Kinderschminken. Mit Kaffee und Kuchen von den Landfrauen und einem Imbiss- und Getränkestand ist für die Verpflegung gesorgt.

Weitere Infos auf: www.rzl-emlichheim.de