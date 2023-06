Zehn neue Arbeitnehmerunterkünfte an der Firnhaberstraße

Eine bemerkenswerte Verwandlung hat stattgefunden, denn eine in die Jahre gekommene Zahnarztpraxis an der Firnhaberstraße 10 bis 12 in Nordhorn erhielt eine neue Bestimmung. Das FAIR BED, unter der Führung des erfahrenen Unternehmers Hayk Avetisyan aus Nordhorn, hat sich das Ziel gesetzt, außergewöhnliche Arbeitnehmerunterkünfte anzubieten, die sich von herkömmlichen Unterkünften abheben. Mit einer unübertroffenen Lage im Herzen der Stadt, direkt an der malerischen Vechte, eröffnet das FAIR BED Arbeitnehmern die Möglichkeit, eine einzigartige Erfahrung zu machen. Das FAIR BED bietet nicht nur hochwertige Unterkünfte zu fairen Preisen, sondern beeindruckt auch durch seine zentrale Lage mit einem atemberaubenden Blick auf die sanft fließende Vechte. Egal, ob man sich nach einem langen Arbeitstag für einen Spaziergang in der Innenstadt entscheidet oder einfach nur den Blick auf das Wasser von der Unterkunft aus genießt, das FAIR BED bietet eine ganz besondere Kulisse für erholsame Aufenthalte.

© MELANIE_THIELE_FOTOKULT Hell und modern eingerichtet sind die Arbeitnehmerunterkünfte an der Firnhaberstraße. Foto: privat

Die zehn Apartments haben insgesamt eine Fläche von 350 Quadratmetern und bieten Platz für circa elf Arbeitnehmer. Unternehmer Hayk Avetisyan aus Nordhorn ist nicht nur Betreiber, sondern auch Investor des FAIR BED. Mit seiner visionären Herangehensweise und seinem Engagement hat er das Projekt zum Erfolg geführt. Sein Ziel ist es, Arbeitnehmern eine angenehme und komfortable Unterkunft zu bieten, in der sie sich wie zu Hause fühlen können.

Das Motto des FAIR BED, „stay simple, sleep smart“, spiegelt genau das wider, was das Konzept von Hayk Avetisyan ausmacht. Es versteht die Bedürfnisse von Arbeitnehmern, die temporär in der Region untergebracht sind, und hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihnen ein Gefühl von Zuhause zu vermitteln. Von modernster Ausstattung, einschließlich WLAN und komplett ausgestatteten Küchen, bis hin zu einem stilvollen Interieur – bei FAIR BED bleiben keine Wünsche offen.

Das Konzept hat mit seinem ersten Projekt in Nordhorn große Anerkennung gefunden. Doch das ist erst der Anfang.

© MELANIE_THIELE_FOTOKULT In den Arbeitnehmerunterkünften steht den Nutzern eine eigene Küchenzeile zur Verfügung.

Der Unternehmer Hayk Avetisyan hat bereits ein weiteres Objekt in Bad Bentheim erworben und ist auf der Suche nach einem geeigneten Standort im Emsland, um das Konzept weiter auszubauen. Das Ziel von Hayk Avetisyan und seinem Team ist es, Arbeitnehmern in der gesamten Region die Möglichkeit zu bieten, in hochwertigen und komfortablen Unterkünften zu fairen Preisen zu übernachten.

Weitere Infos auf www.ferienwohnung-noh.de