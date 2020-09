Zahnarztpraxis am Kaiserhof: Gemütlich und naturverbunden

Bad Bentheim Am Dienstag, 1. September, öffnete die Zahnarztpraxis „Praxis Am Kaiserhof“ in Bad Bentheim ihre Türen. „Gemütlich und naturverbunden – unsere Praxis ist anders“, sagt die 45-jährige Praxisinhaberin Dana Scholte-Wassink.

Bad Bentheim hat mit seinen Wahrzeichen im Einklang mit Tradition, Natur und dem Bentheimer Wald bei der Planung und Realisierung der Praxisräume starken Einfluss genommen. Es begann bereits mit dem Logo, welches seinen Ursprung in einem Fenster der Burgfassade hat. Mit viel Liebe eingerichtete, freundliche, lichtdurchflutete Räume und warmes Eichenholz schaffen eher wohnliche Atmosphäre. „Wir möchten, dass die Patienten sich wohlfühlen. Nach Themen aus der Natur und lokalen Hintergründen sind sowohl die Behandlungszimmer als auch die funktionalen Räume benannt. Unsere Umwelt wollen wir so gut es geht schonen und verzichten dort, wo wir nur können auf Plastik“, erläutert Dana Scholte-Wassink das Konzept. Durch das Etablieren eines Tray-Systems wird ein Großteil der Instrumente „plastikfrei“ sterilisiert. Patientenzahnbürste, Kinderspielzeug, Mundspülbecher und vieles mehr sind aus ökologischem Material. Die Aufklärung und Anamneseerhebung läuft digital ab und spart Papier. Die Umwelt dankt es.

Die Praxis bietet den Patienten barrierefreie Räume und acht kostenfreie und gekennzeichnete Parkplätze auf dem Hof.

Das Behandlungsspektrum umfasst alle Behandlungen der allgemeinen Zahnmedizin. Die ganze Familie ist willkommen. Zahnärztin Dana Scholte-Wassink und das Team, welches aus einer Praxismanagerin und zahnmedizinischen Fachangestellten besteht, freuen sich auf eine Zukunft in Bad Bentheim.

Weitere Infos auf www.praxis-am-kaiserhof.com