Yoga ist wertvoll: Tag der offenen Tür bei Yoga Vidya

gn Nordhorn. Petra Stahnke lädt alle Yoga-Interessierten am 16. Juni von 11 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür in ihr neues Yoga Vidya Zentrum am Stadtring 31 (ehemaliges Hallenbad) in Nordhorn ein. Die Leiterin und Gründerin von Yoga Vidya Nordhorn freut sich mit Yogalehrerin Monika Berlemann und den Yogis in Ausbildung auf viele interessierte Besucher.

• 11 bis 12 Uhr: Kinderyoga (Eltern können mitmachen)

• 12 bis 13 Uhr: Sanfte Yoga-Stunde inklusive Theorie

• 13 bis 14 Uhr: Sanfte Yoga-Stunde inklusive Theorie

• 14 bis 15 Uhr: YIN YOGA inklusive Theorie

• 15 bis 15.30 Uhr: Klangreise

• 15 bis 16 Uhr: Sanfte Yoga-Stunde inklusive Theorie.

Im Center gibt es viele Möglichkeiten Yoga zu üben, für jedes Alter und jeden Schwierigkeitsbereich.

Weitere Informationen:www.yoga-vidya.de/center/nordhorn/start/